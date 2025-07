Palmeiras quer renovar com Mayke após 'sacrifício' de Giay no Mundial

O Palmeiras tem interesse em renovar com o lateral direito Mayke. O jogador de 32 anos já pode assinar um pré-contrato (seu vínculo com o Alviverde só vai até o fim deste ano) e tem uma proposta em mãos do Santos, para assinar por até três temporadas. Abel Ferreira não quer abrir mão do jogador, mesmo após ele perder espaço no time titular.

O que aconteceu

Giay jogou o mata-mata do Mundial no sacrifício, o Palmeiras vai ter cautela com o retorno do jogador, e isso abre espaço para Mayke. O argentino se lesionou no 1º tempo da partida contra o Botafogo, jogou os 120 minutos daquele confronto, e ainda jogou os 90 nas quartas de final contra o Chelsea. Ele será desfalque nos próximos jogos.

O Palmeiras não tem interesse em perder um jogador de graça para um rival, e Abel Ferreira acredita que a manutenção de Mayke neste meio da temporada é a melhor opção. Outra alternativa seria contratar um jogador, que ainda teria que passar por uma adaptação (o que foi um problema no ano passado), ou acelerar a promoção de Gilberto, do time sub-20, que treinou nesta semana com o elenco principal.

Mayke viu Giay se firmar no Palmeiras e perdeu a vaga no time titular. Dos 40 jogos disputados no ano até o momento, Mayke jogou 20 e apenas nove deles como titular.

O tempo de contrato pode pesar na decisão do jogador. Mayke tem 32 anos, e o Palmeiras só faz renovações curtas com atletas veteranos. O Santos oferece um vínculo mais longo, mas não tem disputado títulos.

O lateral é um dos símbolos da Era Abel Ferreira, mas sofreu com lesões nas duas últimas temporadas. Mayke disputou 318 jogos pelo clube e conquistou 12 títulos. Em maio, ele teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor da coxa e conviveu com problemas na panturrilha em 2024.

Mayke tem apenas dois jogos no Brasileirão e pode prolongar sua decisão (com sete jogos os atletas não podem mais jogar por outro clube). Ele deve ser o titular do Palmeiras na partida de hoje contra o Mirassol, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

O Palmeiras é o 5º colocado do Brasileirão com 22 pontos em 11 partidas disputadas. O líder Flamengo tem 27 em 12 jogos.