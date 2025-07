Palmeiras esclarece detalhes da negociação de Naves com o futebol português

O Palmeiras esclareceu, nesta quarta-feira, detalhes da negociação do zagueiro Naves com o Alverca, de Portugal. Com pouco espaço no elenco do Verdão, jogador de 23 anos vai ser emprestado ao clube português por um ano, sem opção de compra.

"Ao contrário do que alguns veículos de imprensa têm divulgado nos últimos dias, a possível transferência por empréstimo do zagueiro Naves para o Alverca-POR não envolve (e nunca envolveu) opção de compra prevista em contrato. A operação, se concluída, tem o objetivo de oferecer maior minutagem ao atleta, proporcionando o desenvolvimento de suas potencialidades", escreveu o Palmeiras nas redes sociais.

A informação da negociação de Naves com o Alverca, inicialmente divulgada por GE e Nosso Palestra, foi confirmada pela Gazeta Esportiva.

Formado nas categorias de base do Santos e da Portuguesa Santista, Naves chegou ao Palmeiras em 2018, quando ainda atuava pelo sub-17. Foi só em 2021, no entanto, que estreou no profissional. O defensor de 23 anos deixa o Verdão com 43 jogos e sete títulos (dois Campeonatos Brasileiros e cinco torneios de base).

Na temporada, Naves disputou apenas dez jogos, sendo nove no Campeonato Paulista e somente um no Campeonato Brasileiro. O zagueiro foi titular em seis oportunidades.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Mirassol, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. O Verdão ocupa a 5ª posição, com 22 pontos conquistados. A equipe do interior paulista é a 10ª colocada, com 17 pontos.