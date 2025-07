Palmeiras erra no ataque, empata com Mirassol e mantém série sem vencer em casa no Brasileirão

O Palmeiras mantém a série de jogos sem vencer como mandante pelo Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo após o retorno do Mundial de Clubes, o time alviverde empatou o Mirassol por 1 a 1, nesta quarta-feira, pela 14ª rodada, no Allianz Parque. Facundo Torres fez o palmeirense, mas o estreante Chico da Costa empatou para os visitantes.

Apesar de empilhar chances desperdiçadas, a equipe de Abel Ferreira mostrou bom trabalho de articulação para chegar ao ataque, principalmente com Felipe Anderson, novidade pela esquerda. O ponto baixo foi a atuação de Vitor Roque, que acumulou decisões erradas. A defesa vacilou quando sofreu o empate, mas houve também o mérito do técnico Rafael Guanaes, que promoveu a entrada do novo atacante do time.

A última vitória alviverde como mandante no Brasileirão foi no clássico contra o São Paulo, pela oitava rodada. O Palmeiras volta a jogar pela competição novamente no Allianz Parque, onde receberá o Atlético-MG, no domingo, às 17h30 (de Brasília). Flaco López está suspenso pelo terceiro amarelo. Também como mandante, o Mirassol encara o Santos, mas no sábado, às 18h30.

Ambas as equipes tentaram buscar o ataque nas primeiras movimentações. Somente o Palmeiras, contudo, conseguiu manter a toada. Felipe Anderson foi acionado pela esquerda, setor em que entrou bem, mandando Facundo Torres para o outro lado.

Vitor Roque até foi importante com o posicionamento de pivô. O camisa 9, porém, errou em lances nos quais foi o responsável por finalizar. Em uma das finalizações, o atacante preferiu ajeitar para a perna esquerda a bater de primeira e perdeu. Outra tentativa foi bloqueada.

Antes disso, o Mirassol que chegado mais próximo do gol. Gustavo Gómez fez um corte providencial, evitando que Alesson ficasse de frente para o gol aberto.

O primeiro tempo acabou com domínio palmeirense, que teve oito finalizações contra apenas uma do Mirassol. O time de Rafael Guanaes precisou apelar para chutões quando retomava a bola, sempre no setor defensivo. O ex-corintiano Walter foi exigido e precisou fazer boas defesas.

O retorno do intervalo manteve a pressão do Palmeiras. Ainda antes de 10 minutos da segunda etapa, Ríos achou Veiga na área. O meia encostou de calcanhar para Facundo Torres finalizar. A bola desviou no zagueiro do Mirassol e encobriu Walter, abrindo o placar.

Guanaes reagiu com a entrada de Chico da Costa, centroavante recém contratado, vindo do Cerro Porteño. O Palmeiras reduziu o ritmo e permitiu que o Mirassol trocasse passes.

Foram 14 minutos em campo até Chico da Costa empatar. Neto Moura fez lançamento para área. O zagueiro Jemmes cabeceou para o meio da área, onde o estreante estava para mandar de canhota para as redes.

Quando o Palmeiras foi quem mudou para tentar buscar a vitória, o efeito não foi o mesmo do Mirassol. O time ficou desconectado na frente, mantendo o volume d ejogo, mas sem as chances claras que conseguia criar até então. Natural, já que duas das entradas foram do garoto Allan e do estreante Ramón Sosa.

O paraguaio chegou a perder uma chance cara a cara a cara com Walter. Para "alívio", foi marcado impedimento na jogada. Não houve nova chance

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 1 MIRASSOL

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga (Maurício); Felipe Anderson (Allan), Facundo Torres (Ramón Sosa) e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura (José Aldo), Gabriel (Matheus Bianqui), Alesson e Yago Felipe (Chico da Costa); Edson Carioca (Chico Kim). Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS - Facundo Torres, aos 10, e Chico da Costa, 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Flaco López (Palmeiras) Yago Felipe, Neto Moura e Danielzinho (Mirassol).

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 2.115.948,15.

PÚBLICO - 38.896 torcedores.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).