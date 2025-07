Palmeiras enfrenta Mirassol no primeiro jogo sem Estêvão de olho no G-4 do Brasileirão

Após a participação no Mundial de Clubes, o Palmeiras retorna ao calendário nacional nesta terça-feira. O time alviverde enfrenta o Mirassol, no Allianz Parque, às 19h. A partida, válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, será a primeira após a saída de Estêvão e o técnico Abel Ferreira será obrigado a fazer mudanças na frente. Uma vitória em casa pode colocar a equipe no G-4 da competição.

Estêvão deixou o Palmeiras a caminho do inglês Chelsea, campeão do Mundial e com quem estava negociado desde o ano passado. O atacante de 18 anos sai do Brasil como o artilheiro do time na temporada, com 12 gols em 38 jogos. A tendência é Abel continuar dando chances ao jovem Allan, cria das categorias de base, no ataque palmeirense.

Apresentado na segunda-feira, o atacante paraguaio Ramón Sosa chega para ser opção à saída de Estêvão. O jogador de 25 anos foi contratado junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, por R$ 89 milhões. Ele está regularizado e já pode estrear com a camisa alviverde.

Fora das atividades nos últimos dias, Mauricio e Piquerez treinaram com o restante do elenco nesta segunda-feira e devem reforçar o Palmeiras. O meia-atacante passou por um procedimento no ombro direito, já previsto pela comissão técnica, enquanto o lateral-esquerdo está recuperado de uma cirurgia dentária. Em contrapartida, o zagueiro Murilo e lateral-direito Giay continuam no departamento médico e são desfalques.

Com dois jogos a menos do que os adversários, o Palmeiras está na quinta posição com 22 pontos, a cinco do líder Flamengo. Como o Bahia, quarto colocado com 24, teve o duelo com o Internacional adiado, a equipe palmeirense pode entrar na zona de classificação para a Libertadores em caso de vitória no Allianz.

O zagueiro Gustavo Gómez mostrou confiança para a retomada da temporada. "Nós provamos que podemos competir contra qualquer time, mostramos isso contra os times europeus, contra outros times que são muito fortes, que têm jogadores de muita qualidade. Agora temos muito pela frente ainda, campeonatos muito importantes que estamos na disputa e com certeza vamos lutar e brigar para conseguir os objetivos também."

Derrotado nas duas últimas rodadas do Brasileirão, o Palmeiras não deve ter vida fácil diante do Mirassol. O time do interior paulista perdeu apenas dois jogos e está invicto há quatro partidas. A equipe comandada pelo técnico Rafael Guanaes tem 17 pontos e está em décimo, à frente de Corinthians, Santos e São Paulo, por exemplo.

As equipes se enfrentaram apenas 15 vezes na história. São nove vitórias do Palmeiras, três do Mirassol e três empates.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez (Vanderlan); Emi Martínez, Richard Ríos e Maurício; Allan, Facundo Torres (Sosa) e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

MIRASSOL - Walter, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, José Aldo, Gabriel, Negueba e Yago Felipe; Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

ÁRBITRO - Sávio Sampaio (DF).

HORÁRIO - 19h.

ONDE ASSISTIR - Première.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).