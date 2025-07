Palmeiras emprestou cria cobiçada no Brasil com desconto de 60%; entenda

O Palmeiras acertou o empréstimo do zagueiro Naves para o FC Alverca, de Portugal, com uma opção de compra de 4 milhões de euros (R$ 26 milhões na cotação atual). O valor tem um desconto de 60% para os portugueses em relação a uma oferta enviada pelo Botafogo em abril.

Entenda

Naves recebeu diversas sondagens de clubes brasileiros (Botafogo, Cruzeiro, Santos, Vasco, Sport e Athletico-PR), mas o Palmeiras não queria em hipótese alguma reforçar um rival e vetou a saída.

O estafe do atleta já buscava a transferência do jogador há um bom tempo por conta da falta de minutos. Naves recebeu a promessa de mais minutos no ano passado, mas Vitor Reis tomou conta da posição. Vitor foi negociado com o Manchester City, e Benedetti foi colocado à frente de Naves pela comissão técnica em 2025.

Naves só disputou 10 dos 40 jogos que o Palmeiras fez em 2025, com um total de 568 minutos (6,3 partidas). No ano passado foram apenas 15 de 67.

A saída para Portugal atende o desejo das duas partes. O Palmeiras ficou satisfeito por não emprestar o atleta para um rival, e o staff do atleta viu com bons olhos o valor da multa: apenas 4 milhões de euros. Se Naves desempenhar no Alverca, que foi comprado em fevereiro por um grupo de investidores brasileiros e espanhóis liderados pelo atacante Vinicius Junior, o valor é mais convidativo.

O Botafogo enviou uma oferta de empréstimo com opção de compra ao Palmeiras por Naves em abril, mas deixou até Abel Ferreira incomodado. O estafe do jogador garante que a opção de compra era de 10 milhões de euros, mas o Alviverde era consideravelmente mais baixo.

O Naves foi um dos jogadores que mais pediu para sair, e nós deixamos sair. Mas a verdade é que não apareceu, a não ser agora o Botafogo, e só apareceu porque está com um jogador lesionado... Não vamos emprestar um jogador. Se quiser levar, paga, e não é muito caro o preço. Se quer o jogador, paga. Eu não tenho problema nenhum em vender jogadores ao meu rival. Agora, não vamos emprestar com opção de compra. Aqui no Palmeiras ninguém é idiota. Abel Ferreira, em coletiva de imprensa no dia 12 de abril.

Os zagueiros que o Palmeiras tem no elenco são: Benedetti, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Micael e Murilo (lesionado). Fuchs está emprestado pelo Atlético-MG, mas tem se destacado e deve ser contratado em definitivo.

Além de Naves, o goleiro Mateusão (também cria da base) está indo para o Alverca, mas em definitivo. O Palmeiras manteve 50% dos direitos econômicos do jogador.