Palmeiras cede empate ao Mirassol e desperdiça chance de voltar ao G4 do Brasileirão

O Palmeiras retornou ao Campeonato Brasileiro com um empate por 1 a 1 com o Mirassol, na noite desta quarta-feira. A equipe alviverde saiu em vantagem com Facundo Torres, mas viu o time do interior buscar a igualdade com Chico da Costa, em duelo da 14ª rodada do torneio, que aconteceu no Allianz Parque.

A partida marcou a estreia de Ramón Sosa, que foi anunciado como reforço na última semana. Com este resultado, o Verdão desperdiçou a chance de voltar ao G4 do Brasileirão. O time comandado pelo técnico Abel Ferreira ocupa a quinta posição, com 23 pontos. O Mirassol fica em décimo lugar, com 18 pontos.

O Palmeiras volta a campo neste domingo, contra o Atlético-MG, pela 15ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 17h30 (de Brasília), novamente no Allianz Parque. Já o Mirassol volta a jogar em casa, contra o Santos, no sábado, às 18h30.

Como foi o jogo entre Palmeiras e Mirassol?

Primeiro tempo

O Mirassol começou tendo a posse e com quase dois minutos no relógio chegou com certo perigo, mas Bruno Fuchs cortou e mandou para fora. Aproveitando um contra-ataque, aos oito, o Palmeiras quase abiu o placar. Após trama pela direita, com Facundo Torres, Felipe Anderson recebeu pela esquerda, na entrada da área e bateu para o gol, obrigando Walter a espalmar.

Aos 15 minutos, Vitor Roque desperdiçou grande chance. Walter errou na saída de bola, Raphael Veiga recuperou na entrada da área e tocou na esquerda para Vitor Roque, que finalizou para fora, de dentro da área. Na sequência, o Mirassol respondeu e por pouco não marcou. Lucas Ramón chegou pela direita em velocidade e cruzou na área para Alesson, que chegava de trás. Gustavo Gómez alcançou a bola antes e colocou para fora.

O Palmeiras levou perigo novamente aos 24 minutos. Felipe Anderson saiu em velocidade, escapou da marcação pela esquerda, invadiu a área e tocou para Facundo. O uruguaio tocou em Raphael Veiga na entrada da área, que bateu rasteiro, para fora. Cinco minutos depois, Facundo cruzou a bola para Vitor Roque, que se atrapalhou ao dominar e errou o chute. A bola bateu na defesa e foi para escanteio.

No lance seguinte, Veiga levantou na área na cabeça de Gómez, na primeira trave. O paraguaio ajeitou para Ríos, na segunda, e o colombiano cabeceou para o gol à queima-roupa com Walter, que defendeu. O Palmeiras insistiu, mas em seguida, o árbitro paralisou a jogada por impedimento. Pouco depois, Ríos cobrou uma falta direto, nas mãos do goleiro. Aos 40, o goleiro salvou mais uma em um chute da esquerda de Piquerez.

Segundo tempo

Piquerez arriscou de longe aos três minutos da segunda etapa. O lateral bateu de fora da área, a bola desviou na defesa e foi para fora. Pouco depois, Piquerez recebeu de Felipe Anderson e levantou a bola na área. Walter saiu e afastou de soco. O Palmeiras seguiu pressionando o Mirassol e teve outra chance aos oito. Aníbal ficou com a bola na entrada da área, soltou a pancada e acertou a marcação. A pressão surtiu efeito e o Verdão abriu o placar na sequência.

O Palmeiras avançou pela direita, com Richard Rìos, que cruzou a bola na área, a defesa do Mirassol não conseguiu afastar. Veiga ajeitou de calcanhar para Facundo Torres, que vinha de trás. O uruguaio finalizou e viu a bola desviar em João Victor antes de balançar a rede. Aos 15, Vitor Roque foi derrubado na frente da área e ganhou falta perigosa. Na cobrança, o Palmeiras fez jogada ensaiada, e Veiga mandou para fora.

Aos 22, Flaco López, que havia entrado há pouco, saiu em contra-ataque e arriscou o chute de frente para o gol. O Mirassol buscou o empate aos 26. Em cobrança de falta, Danielzinho abriu no meio com Neto Moura, que mandou na área, na cabeça de Jemmes. O zagueiro ajeitou para o meio, e Chico da Costa só empurrou para o gol. Aos 41, Piquerez trabalhou com Ríos, que mandou rasteiro para Allan. Walter, porém, se antecipou e fez a defesa. O Palmeiras pressionou até o final, mas não foi efetivo nas chegadas.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 1X1 MIRASSOL

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 16 de julho de 2025, quarta-feira



Hora: às 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)



VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)



Público: 38.896 torcedores



Renda: R$ 2.115.948,15

Cartão vermelho: Nenhum



Cartões amarelos: Flaco López (Palmeiras); Yago Felipe, Neto Moura e Danielzinho (Mirassol)

Gols: Facundo Torres, aos 9? do 2°T (Palmeiras); Chico da Costa, aos 26? do 2°T (Mirassol)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga (Mauricio); Felipe Anderson (Allan), Facundo Torres (Ramón Sosa) e Vitor Roque (Flaco López).



Técnico: Abel Ferreira

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Yago Felipe (Chico da Costa); Gabriel (Matheus Bianqui), Alesson (Negueba) e Edson Carioca (Chico Kim).



Técnico: Rafael Guanaes