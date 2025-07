Palmeiras bate Atlético-GO e abre vantagem na liderança do Brasileiro sub-20

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o Palmeiras visitou o Atlético-GO no Estádio Pedro Ludovico, venceu por 2 a 0 e abriu vantagem na liderança. Erick Belé e Ramon balançaram as redes para o clube paulista.

Com o triunfo, o Palmeiras chegou aos 42 pontos, na primeira colocação, e abriu para três sua vantagem de somados em relação ao Red Bull Bragantino, atual vice-líder da competição. De quebra, o Alviverde ainda emendou sua quinta vitória consecutiva. Do outro lado, com a derrota, o Atlético-GO permaneceu com dez unidades, na 20ª e última posição.

O Palmeiras volta aos gramados no próximo sábado, às 11h (de Brasília), quando recebe o Araçatuba, pelo Paulistão. Na quarta-feira, às 15h, o Atlético-GO visita o Atlético-PR, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

O jogo

O placar foi inaugurado pelo Palmeiras aos 45 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta pela ponta esquerda, o goleiro do Atlético-GO afastou mal e deixou para a jovem promessa Erick Belé, que não desperdiçou a chance de marcar.

Aos 40 minutos da etapa complementar, o Palmeiras aumentou a diferença com Ramon. Após receber na pequena área, o camisa 7 arrematou firme no canto esquerdo.