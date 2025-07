Onde vai passar Botafogo x Vitória pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

O Botafogo recebe o Vitória na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta para o RJ, BA, AC, AP, AM, RN, ES, MA, MG [somente cidades de Coronel Fabriciano, Montes Claros e Juiz de Fora], MT, PA, PB, PI, PE, RR, RO, SC, SE e DF), sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Botafogo quer embalar com o seu novo treinador: Davide Ancelotti. O Glorioso venceu as últimas três partidas no Brasileirão, incluindo o clássico contra o Vasco, por 2 a 0, em Brasília.

O Vitória não vence há nove jogos no Brasileirão. A equipe comandada por Fábio Carille vem de derrota por 1 a 0 contra o Internacional.

Botafogo x Vitória -- Campeonato Brasileiro 2025