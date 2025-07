Onde vai passar Alianza Lima x Grêmio pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo

Alianza Lima e Grêmio entram em campo hoje, às 21h30 (de Brasília), no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, pelos playoffs da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Grêmio caiu nos critérios e disputa os playoffs. O time gaúcho ficou em segundo no Grupo D da Sul-Americana, com 12 pontos, mesma pontuação do Godoy Cruz, mas perdeu a liderança no saldo de gols.

Sequência ruim no Brasileirão. O time de Mano Menezes tenta reagir após levar 4 a 1 do Cruzeiro na última rodada.

Alianza Lima veio da Libertadores. A equipe peruana caiu na fase de grupos e ficou atrás de Libertad e São Paulo no Grupo D.

Alianza Lima x Grêmio -- Copa Sul-Americana 2025