"O resultado é completamente reversível", indica Tiago Volpi após derrota do Grêmio na Sul-Americana

Nesta quarta-feira, o Grêmio perdeu de 2 a 0 do Alianza Lima, pela partida de ida dos playoffs da Sul-Americana, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru. Tiago Volpi, goleiro do Imortal Tricolor, lamentou, mas crê em uma reação dos gaúchos no duelo de volta, em Porto Alegre.

"Primeiro, o resultado é completamente reversível lá em Porto Alegre. A gente conta com o apoio do nosso torcedor. Assim como o torcedor do Alianza fez uma linda festa, a gente espera uma linda festa na Arena (do Grêmio) e, como eu falei, é um placar totalmente reversível", começou Tiago Volpi ao Paramount+.

"Com certeza, não era o resultado que a gente queria, não era o resultado que a gente buscava. Queríamos sair daqui já com uma certa vantagem hoje e não foi o que aconteceu. Agora é pensar o Vasco no sábado e depois esse jogo importante na quarta-feira contra o Alianza Lima", complementou o goleiro do Grêmio.

Agora, o duelo de volta acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), na próxima quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília). Quem avançar às oitavas de final, vai encarar a Universidad Católica do Equador. Vale destacar que o time peruano ficou na terceira colocação do Grupo D da Libertadores e, por isso, disputa os playoffs da Copa Sul-Americana.

Porém, antes, o Imortal Tricolor entra em campo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 17h30, os gaúchos vão até São Januário enfrentar o Vasco da Gama.

Questioando a respeito dos gols sofridos, Tiago Vopi citou a dificuldade dos lances. "São dois gols difíceis. O primeiro é um chute aqui na roupa dentro da pequena área, faça a defesa, depois acho que alguém salva em cima da linha, sobra de novo. O segundo chute também é um chute com curva por fora, rasteira, jogadas complicadas".

Fim de jogo: Alianza Lima 2×0 #Grêmio

Edenílson vê "apagão" do Grêmio e explica função

O meio-campista Edenílson foi outro a falar após a partida. O atleta do Grêmio foi o responsável pela principal jogada da equipe, em uma finalização defendida pelo goleiro do Alianza Lima, na entrada da área.

"Infelizmente não conseguimos converter as chances que tivemos em gols. E tivemos ali, não sei, 5, 10 minutos de apagão que sofremos os dois gols. Executamos o que o professor tinha pedido, né? Mas esses erros culminaram nos gols deles, agora é trabalhar.



Temos jogo já enquanto Vasco no sábado e depois pra pensar na volta", iniciou Edenílson. O jogador analisou seu desempenho e citou, na sua visão, o bom primeiro tempo do time.

"O professor pediu pra fazer mais ou menos essa dupla função, né? Fazer um terceiro homem de meio e também chegar como meia.



Como eu falei, no primeiro tempo, acredito eu, fizemos um primeiro tempo muito bom. Merecíamos até sair com resultado positivo no primeiro tempo. Infelizmente, pecamos nesses 10 minutos aí que sofremos os gols", concluiu.