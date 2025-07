Novo avião do São Paulo vira propriedade comercial a partir de agosto

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo passará a exibir a marca da Superbet também no avião usado pela delegação a partir de agosto.

O que aconteceu

O UOL apurou que a Superbet estampará sua marca na parte externa do avião e nos encostos de cabeça dos assentos. A previsão é que tudo esteja pronto já em agosto, quando se inicia o mata-mata da Libertadores.

Também há possibilidade de presença visual nos maleiros internos da aeronave. Desde que anunciou a aeronave, a diretoria são-paulina já falava em comercializar a propriedade do avião.

A inclusão do avião foi negociada no contrato de renovação de patrocínio até 2030. O novo acordo incluiu também o naming rights do CT da Barra Funda, agora chamado SuperCT.

O contrato entre São Paulo e Superbet pode render até R$ 1 bilhão ao clube. O valor depende do cumprimento de metas esportivas previstas no acordo, como títulos ao longo do vínculo.

A aeronave é fruto de parceria com a companhia aérea Sideral e tem uso exclusivo do São Paulo. Ela foi adaptada para oferecer mais conforto, com menor capacidade de passageiros e interior personalizado.