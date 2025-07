Nicolle Caliari abraça status de zebra no UFC 318: "Gosto de surpreender"

Ainda em busca de sua primeira vitória no maior evento de MMA do mundo, Nicolle Caliari sobe no octógono do UFC 318, neste sábado (19), em Nova Orleans, Louisiana (EUA), e vai enfrentar mais do que apenas sua adversária, a lutadora da casa Carli Judice. Além da provável torcida contra na arena, pelo fato de ter como oponente uma atleta nascida na região, a peso-mosca (57 kg) brasileira também precisa superar uma certa desconfiança sobre sua capacidade - um tema que parece ser recorrente na carreira da paranaense.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Nicolle abraçou o status de zebra nas bolsas de apostas para sua luta no UFC 318 e minimizou o impacto psicológico da desconfiança das pessoas no seu potencial. Acostumada a ser subestimada, como a própria reconhece, a atleta da equipe 'Thai Brasil' acredita que, hoje, o principal questionamento em relação à sua capacidade como lutadora tem relação direta com a sua estatura, considerada baixa para a categoria.

"É mental, 100% mental. Eu já estou bem acostumada. As pessoas têm essa mania de me subestimar, por inúmeros motivos. Agora, o ponto maior é eu ser menor. Parece que a galera começou a invocar comigo porque eu sou menor. Eu não sou muito menor que a Valentina, que é a campeã da categoria - sou quatro centímetros menor que ela. A Natália Silva também, (tem) 1.65m. Mas eu me preparei mentalmente, estou acostumada a ser sempre a zebra. Acho que só em uma luta eu entrei como favorita", comentou a 'baixinha' Nicolle, que alega ter 1.62m de altura.

Torcida contra

Ao que tudo indica, a brasileira está empolgada com a possibilidade de combater a descrença daqueles que duvidam do seu potencial. E o fato de ter pela frente uma torcida apaixonada a favor de sua adversária parece servir de motivação extra para Nicolle Caliari, que destaca o sabor especial de uma vitória sob tais circunstâncias.

"A galera torcendo contra, na verdade, o peso é todo dela, a responsabilidade está toda nela, e eu estou bem tranquila com isso. Eu gosto de surpreender. Acho que o gostinho no final é muito melhor, quando você pode falar: 'Estava todo mundo falando que não, e eu consegui'", concluiu.

Brasil no UFC 318

Além de Nicolle Caliari, o Brasil terá outros quatro representantes no UFC 318, neste sábado, em Nova Orleans. No 'co-main event' da noite, Paulo Borrachinha encara Roman Kopylov, precisando voltar a vencer. Ainda pela parcela principal do show, Patrício Pitbull mede forças com Dan Ige. Enquanto isso, no card preliminar, Vinícius Lok Dog e Brunno Hulk terão pela frente Kyler Phillips e Jackson McVey, respectivamente.

