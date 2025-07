Neymar revê Flamengo 14 anos após Puskás e sem a mesma badalação no Santos

No épico Santos x Flamengo de 14 anos atrás, o ainda menino Neymar foi uma das estrelas do jogo, com direito a golaço que lhe rendeu o Prêmio Puskás. Hoje, ele revê o Rubro-negro em outra fase da vida, já consagrado como craque, mas buscando retomar o brilho que o acompanhou durante o início e o auge da carreira.

Velho adversário, situação oposta

Neymar deve ser titular no duelo de hoje entre Santos e Flamengo e atrai novamente os holofotes, só que de maneira diferente. Desta vez, o jogador vem tentando retomar o protagonismo no gramado, assim como afastar as polêmicas extracampo, após ter sofrido com seguidas lesões nos últimos anos. Aos 33, ele amarga duas temporadas seguidas em que mais foi desfalque do que esteve em ação.

Em 2011, o Menino da Vila já despontava como a grande joia brasileira e chamava atenção internacional pelo seu potencial. O então camisa 11 chegou para a partida contra o Flamengo tendo se sagrado campeão da Libertadores no mês anterior e, com 19 anos, já era a grande referência da equipe. Badalado, ganhava destaque cada vez maior também na seleção.

Neymar exibe novo penteado na Vila Belmiro e jogadores do Flamengo tiram sarro do santista. Na internet, o visual de Neymar também já repercute, comparando o atacante com a sambista Mart'nália e criando o Neymartnália Imagem: Fernando Pilatos/UOL

Naquele histórico 5x4, Neymar assumiu o recital na Vila junto de Ronaldinho Gaúcho e teve atuação de gala, com dois gols, um deles a pintura premiada, e uma assistência. Não conseguiu evitar a derrota do Santos, mas encantou o Brasil e o mundo. Foi coroado como o primeiro brasileiro a vencer o Prêmio Puskás, e ainda terminou a temporada sendo eleito o Rei da América. Dois anos depois, estreou pelo Barcelona, onde veio a conquistar tudo.

O astro enfrentou o Flamengo outras três vezes antes de ir para a Europa, e fará hoje o seu primeiro jogo após renovar com o Peixe em sua volta ao Brasil. Desde aquela derrota no jogo de nove gols, Neymar não perdeu mais para o Rubro-negro e balançou a rede duas vezes: foi dele o gol do empate por 1 a 1 no segundo duelo pelo Brasileirão de 2011, depois marcou na vitória por 2 a 0 no ano seguinte e, em 2013, fez seu último confronto com o Fla no empate por 0 a 0.

Neymar em ação durante jogo entre Santos e Desportiva Ferroviária Imagem: Divulgação/Santos

Novamente "em casa", o agora camisa 10 procura dar sequência ao projeto de retomar protagonismo mirando a Copa do Mundo do ano que vem. Após saída conturbada do PSG e passagem frustrada pelo Al-Hilal, Neymar decidiu voltar ao Santos e até começou com o pé direito, mas voltou a penar com lesões e reviveu novelas passadas. A extensão do vínculo com o clube do coração é nova esperança para finalmente "virar a página".