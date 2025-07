Neymar fala em recomeço no Santos e elogia Robinho Jr: 'Não é fácil'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Autor do gol da vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Flamengo, o atacante Neymar acredita que a retomada do calendário será um recomeço da equipe, que ainda luta para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo é o melhor time do campeonato, em minha opinião. Muito bom taticamente, defende e ataca muito bem e tem jogadores de qualidade. Você vê que saem três jogadores que são bons e então outros que são bons também. Então, é muito difícil jogar contra um time assim, mas hoje demonstramos que podemos ir além do que estamos vivendo hoje. Acho que é um recomeço para todos nós. Tivemos tempo para trabalhar, demonstramos que podemos jogar contra qualquer time do Brasileiro Neymar, ao Premiere

O camisa 10 fez elogios a Robinho Júnior, filho do ex-atacante do Peixe. O jovem de 17 anos fez o primeiro jogo oficial no time profissional — ele já tinha tido uma oportunidade no amistoso com a Desportiva, no Espírito Santos, durante a paralisação para a Copa do Mundo de Clubes.

Robinho Jr, do Santos, em ação durante contra o Flamengo pelo Brasileirão Imagem: Jota Erre/AGIF

Tem muito potencial. A semelhança com o pai é muito grande. Independentemente do que o pai está passando, o moleque tem uma cabeça muito boa, muito forte. Não é fácil estar no lugar dele. E não é fácil estrear dessa forma, com a pressão que leva o nome dele. Estou aqui para ajudar. Menino de muito bom coração, torço demais por ele. Fiquei muito contente de vê-lo pequenininho e agora estar ao meu lado. O tempo está passando (risos), e passando rápido. Fico contente por ele, e agora só depende dele. Futebol e potencial ele tem

Neymar foi titular e balançou a rede contra o Rubro-Negro aos 39 minutos do segundo tempo. Ele admitiu ainda não estar 100% fisicamente, mas afirmou já apresentar melhores condições.