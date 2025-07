Neymar destaca potencial do Santos após vitória sobre Flamengo e celebra estreia de Robinho Jr.

O Santos venceu o Flamengo por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Neymar decidiu o jogo ao marcar já na reta final. O meia-atacante celebrou o feito e destacou a qualidade do elenco do Peixe.

"O Flamengo é o melhor time do campeonato, muito bom taticamente. Tem jogadores de muita qualidade. Hoje demonstramos que podemos ir muito mais do que estamos vivendo hoje. É um recomeço para todos nos. Tivemos tempo para trabalhar e mostramos que podemos jogar contar qualquer clube do Brasileirão", disse ao Premier.

O jogador de 33 anos ainda falou sobre a sua parte física. O astro declarou que ainda não está 100%, porém afirmou que está cada vez se sentindo melhor.

"Quero jogar todos os jogos 90 minutos. Quero estar melhor fisicamente, isso requer tempo, de treino e jogo. Meu corpo esta reconhecendo tudo de novo, a lesão n]ao é fácil. Muito feliz pelo que puder fazer hoje. Não estou no meu 100% hoje, mas estou cada vez melhor", analisou.

Neymar ainda comentou a estreia de Robinho Jr. O meia-atacante, que é filho do ex-jogador Robinho, estreou oficialmente entre os profissionais.

"Juninho tem muito potencial, muita semelhança com o pai, independente do que o pai está passando. Ele tem uma cabeça boa e forte, não é fácil estar no lugar dele. Não é fácil estrear em um jogo desse. É um menino de muito bom coração. Torço demais para ele. O tempo esta passando (risos). Só depende dele. Futebol e potencial ele tem", finalizou.

Com o resultado, o Peixe engatou a segunda vitória seguida no torneio e pulou para o 14º lugar, com 14 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

O Santos volta a campo no sábado, quando encara o Mirassol, pela 15ª rodada da Série A. A bola rola no Estádio Campos Maia a partir das 18h30 (de Brasília).