Neymar decide no fim, Santos bate o Flamengo e ganha fôlego contra o Z-4 do Brasileirão

O Santos contou com o brilho de Neymar para vencer o Flamengo por 1 a 0, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante marcou o gol decisivo da vitória dos paulistas já na reta final do segundo tempo.

O jogo ainda marcou a estreia oficial de Robinho Jr. no profissional. O meia-atacante é filho do ex-jogador Robinho, que fez história com a camisa do Peixe e hoje está preso. O jogador de 17 anos já havia ganhado alguns minutos no amistoso contra a Desportiva Ferroviária. Nesta noite, ele entrou no decorrer do segundo tempo e animou os torcedores com algumas jogadas de efeito, inclusive a pedalada, drible característico do seu pai.

Com o resultado, o Peixe engatou a segunda vitória seguida no torneio e pulou para o 14º lugar, com 14 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. O Rubro-Negro, por sua vez, segue na liderança, com 27, mas pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que tem a mesma pontuação e visita o Fluminense na quinta-feira.

O Santos volta a campo no sábado, quando encara o Mirassol, pela 15ª rodada da Série A. A bola rola no Estádio Campos Maia a partir das 18h30 (de Brasília). O Flamengo, por sua vez, recebe o Fluminense no Maracanã no domingo, às 19h30.

O jogo

Empurrado pela torcida, o Santos começou o jogo criando uma boa chance. Com menos de um minuto, Souza disparou pela esquerda e achou Barreal livre nas costas da marcação. De cabeça, o atacante acertou a rede pelo lado de fora.

Aos oito, Escobar recebeu grande lançamento de Neymar e ajeitou para Zé Rafael chegar batendo de primeira. O volante, contudo, pegou mal na bola e parou na defesa.

A partir de então, o Flamengo passou a dominar a posse de bola na Vila Belmiro. Depois de rondar a área algumas vezes, o time carioca assustou aos 20 minutos. Plata tabelou com Arrascaeta na entrada da área e chutou colocado. Brazão se esticou e espalmou.

Os mandantes responderam aos 29. Neymar interceptou passe na intermediária e acionou Deivid Washington, que finalizou cruzado. Rossi desviou com as pontas do dedo e evitou o gol.

Já aos 41, a estrela de Brazão voltou a brilhar. Luiz Araújo cobrou falta e Danilo desviou de cabeça para a ótima intervenção do goleiro santista.

2º tempo

Na volta do intervalo, o Flamengo subiu ainda mais as suas linhas e tentou encurralar os rivais. Com apenas dois minutos, Plata foi acionado por Arrascaeta na área e tentou de cavadinha, mas sem direção.

Nos minutos seguintes, o time carioca seguiu em cima, mas com mais dificuldades para levar perigo. O Rubro-Negro só voltou a finalizar aos 28. De La Cruz arriscou em cobrança de falta no bico da área e parou em Brazão.

O Santos respondeu logo na sequência. Após cruzamento de Guilherme, Rossi afastou de soco e deixou nos pés de Neymar. Na entrada da área, o meia-atacante soltou o pé e viu o goleiro espalmar para escanteio.

Já aos 38, o camisa 10 não perdoou. Guilherme arrancou pela esquerda e tocou para Neymar na área. O craque dominou de costas para a marcação, girou e bateu firme para colocar o Peixe na frente.

No fim, o Flamengo se lançou com tudo para o ataque para tentar evitar a derrota, mas nada foi suficiente.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 1 X 0 FLAMENGO

Data: 16 de julho de 2025, quarta-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)



Cartões amarelos: Basso, Luan Peres (Santos); Jorginho, Arrascaeta, Bruno Henrique (Flamengo)



Público: 13.541



Renda: R$ 1.270.130,00

GOL: Neymar, aos 38 do 2ºT (Santos)

Santos: Gabriel Brazão; Gonzalo Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael (PItuca) e Neymar; Álvaro Barreal (Robinho Jr.), Deivid Washington (Bontempo) e Guilherme (Willian Arão)



Técnico: Cléber Xavier

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Varela; Allan (De La Cruz), Jorginho, Arrascaeta; Luiz Araújo (Cebolinha), Bruno Henrique (Wallace Yan) e Plata



Técnico: Filipe Luís