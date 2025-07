Neymar contra Flamengo: o desempenho do craque contra os cariocas

O atacante Neymar é a grande esperança do Santos no duelo desta quarta-feira contra o Flamengo, líder do Brasileirão 2025. Diante da equipe da Gávea, o desempenho individual do atleta santista é bom, porém os resultados não são tão animadores.

Sem contar duelos das categorias de base, Neymar já enfrentou o Flamengo em 6 oportunidades, segundo dados do Transfermarket. Conseguiu 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas.

Foram 5 participações em gols de Neymar contra o Rubro-Negro carioca - quase 1 por jogo. O atacante marcou 4 vezes e deu 1 assistência.

Um confronto entre Neymar e Flamengo ficou para a história. Em 2011, o astro santista - com somente 19 anos - fez 2 gols, mas viu o show de Ronaldinho Gaúcho, que marcou 3 vezes na vitória carioca por 5 a 4 na Vila Belmiro.

Neymar contra o Flamengo

Jogos: 6



Vitórias: 1



Empates: 3



Derrotas: 2



Gols: 4



Assistências: 1



Cartões amarelos: 1.