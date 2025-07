Nate Diaz reacende rivalidade com McGregor e pede trilogia no UFC

Quase uma década após protagonizarem duas das lutas mais marcantes da história recente do UFC, Nate Diaz reacendeu o interesse por uma trilogia contra Conor McGregor. Em entrevista ao programa 'Out Cold', o veterano deixou claro que, se dependesse dele, o irlandês seria seu próximo adversário.

A rivalidade teve início em 2016, quando o norte-americano aceitou o combate de última hora e finalizou o então astro em ascensão no UFC 196. A revanche veio poucos meses depois, com vitória do europeu por decisão majoritária em uma disputa equilibrada. Desde então, fãs e analistas especulam sobre um terceiro capítulo desse confronto.

"Se eu pudesse lutar com alguém agora, seria o Conor McGregor. Não tem mais ninguém pra lutar, de verdade. Eu gostaria que ele voltasse e impressionasse todo mundo primeiro. Não que ele precise, mas seria ótimo vê-lo de volta. Eu gostaria de bater em alguém que está no topo do mundo, e acho que ele tenho capacidade pra isso", declarou Diaz.

Atualmente, ambos seguem trajetórias afastadas do octógono. O ex-campeão irlandês não compete desde a grave lesão sofrida na trilogia contra Dustin Poirier, em 2021, e em junho de 2024 se retirou de um duelo marcado contra Michael Chandler. Já o lutador de Stockton não pisa no cage desde 2022 e vem se dedicando ao boxe, modalidade na qual enfrentou Jake Paul e Jorge Masvidal.

Outras possibilidades

Apesar do foco recente na nobre arte, o californiano não esconde o desejo de reencontrar seu antigo rival. Ainda assim, menciona outras possibilidades, como o atual campeão peso-leve (70 kg) Ilia Topuria no MMA, além de nomes de peso como Canelo Álvarez e Terence Crawford nos ringues.

Ainda não há sinalizações oficiais de que o terceiro confronto entre os dois venha a acontecer. No entanto, o interesse declarado reacende o debate sobre uma das rivalidades mais populares do esporte. Se depender de Nate, o próximo round contra McGregor ainda está no radar.

