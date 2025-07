Mulher de Lucas Moura desabafa após críticas ao jogador: 'Não sabia que sentir dor era escolha'

Larissa Saad, mulher de Lucas Moura, saiu em defesa do jogador do São Paulo. O atleta, lesionado, tem desfalcado a equipe tricolor desde o mês de maio. Ele foi ausência na partida do último final de semana, quando o São Paulo perdeu para o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã. E também contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.

Em uma publicação de Larissa Saad nas redes sociais, torcedores criticaram e ironizaram Lucas Moura pelo período de ausência nos gramados. Ela rebateu. "Eu não sabia que sentir dor era uma escolha. Que se lesionar era uma 'opção' do atleta. (...) Se tem uma pessoa que está sofrendo com tudo isso é o Lucas. E eu vejo todos os dias. Vejo a dor dele, a entrega, o esforço para se manter firme", afirmou Larissa Saad.

"Hoje o que sobra é dor, tratamento, rotina exaustiva. E uma vontade imensa de voltar para onde ele mais ama estar: dentro de campo", completou.

Lucas Moura não atua desde o dia 6 de maio. Ele foi diagnosticado com um estiramento no joelho direito. "Mas tem coisa que a gente não controla. Dor não tem botão de pausa. Não é questão de escolha. Se fosse, você acha que ele ia querer passar por isso? Se existisse uma forma mágica de desligar a dor, ele faria. Sem pensar duas vezes", disse Larissa Saad.

O São Paulo tem a expectativa de contar com o atleta no clássico de sábado, contra o Corinthians, no MorumBis, pelo Brasileirão. Lucas Moura disputou 13 jogos na atual temporada e marcou três gols, além de uma assistência.