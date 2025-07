"Muito feliz por estar de volta", diz John Kennedy em reapresentação ao Fluminense

O Fluminense contou com uma novidade importante na manhã desta quarta-feira. Após encerrar antecipadamente seu vínculo de empréstimo com o Pachuca, do México, o atacante John Kennedy desembarcou no Rio de Janeiro e se reapresentou ao clube no CT Carlos Castilho, onde já iniciou os trabalhos visando a sequência da temporada sob o comando de Renato Gaúcho.

"Muito feliz por estar de volta. É um momento muito especial para mim, depois de um tempo fora vivendo uma experiência nova. Espero poder contribuir. Estou muito ansioso para entrar em campo novamente com a camisa do Fluminense e reencontrar a torcida", afirmou o jogador, em entrevista aos canais oficiais do clube.

John Kennedy foi recebido de manhã por companheiros e funcionários. Ele passou por avaliações na fisiologia e realizou atividades na academia supervisionado pela equipe de preparação física. O reencontro, segundo o próprio atacante, foi emocionante.

"Foi um reencontro muito bom, todo mundo muito receptivo. Esse grupo dispensa comentários. Todos que chegam falam bem e se sentem bem aqui. Só tenho que agradecer o carinho de todos", completou.

Aos 23 anos, o camisa 9 volta ao clube onde se destacou com conquistas e atuações decisivas. Ele soma 21 gols e seis assistências em 112 partidas com a camisa tricolor, além de ter sido peça fundamental no título inédito da Libertadores de 2023, ao marcar o gol da vitória sobre o Boca Juniors na final. Também levantou a Recopa Sul-Americana de 2024, o Carioca e a Taça Guanabara em 2022 e 2023.

Passagem pelo México

No Pachuca, John Kennedy teve um início animador: foram nove gols e duas assistências nos seus primeiros 12 jogos. Contudo, perdeu espaço com a troca de treinador e amargou o banco nas últimas rodadas e no Mundial de Clubes. Sua última participação foi na derrota para o Real Madrid, entrando apenas no segundo tempo.

De volta ao Fluzão, o atacante promete uma nova fase. "Voltei melhor, óbvio. Mais maduro, mais focado. (A torcida) Pode esperar gol e título. A equipe está qualificada", garantiu no desembarque no Rio de Janeiro.