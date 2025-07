Morre Wagner Basílio, ex-Corinthians e São Paulo, aos 65 anos

Morreu, na noite da última terça-feira, o ex-zagueiro brasileiro Wagner Basílio, aos 65 anos de idade. O ex-jogador acumulou passagens vitoriosas por Corinthians e São Paulo durante sua carreira.

Natural da capital paulista, Basílio iniciou sua jornada no futebol profissional no Corinthians, clube que defendeu de 1977 a 1985. Ele estreou pelo Timão em 1978, ainda como volante. Ao todo, ele disputou 258 jogos pelo Alvinegro e foi campeão do Campeonato Paulista três vezes (1979, 1982 e 1983).

Com profunda tristeza, o São Paulo FC recebeu a notícia do falecimento de Wagner Basílio, aos 65 anos.

O ex-zagueiro fez parte do elenco campeão brasileiro de 1986 pelo Tricolor, sendo o autor da cobrança de pênalti que garantiu o título, e também conquistou o Paulista de 1987.... pic.twitter.com/kndtQiDlp6 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 16, 2025

Após a passagem pelo Corinthians, Basílio foi contratado pelo São Paulo, onde viveu um dos melhores momentos de sua carreira ao converter o pênalti decisivo da disputa contra o Guarani, em 1987, que rendeu ao Tricolor o título do Campeonato Brasileiro de 1986. Pelo time são-paulino, também foi campeão do Paulista de 1987 e disputou 96 jogos, com quatro gols marcados.

Ambos os times se manifestaram sobre o falecimento de Basílio. Além da dupla paulista, o ex-jogador também defendeu Sport e Bahia.