Modric diz que escolha pelo Milan foi para se manter na elite do futebol: 'Fome de vencer'

Em meio a um trabalho de reconstrução no Milan, o croata Luka Modric inicia uma nova etapa da sua trajetória com um discurso ambicioso ao trocar a Espanha pela Itália. Fora dos planos do Real Madrid, o jogador de 39 anos disse nesta quarta-feira que escolheu o clube rubro-negro justamente para dar prosseguimento à carreira vitoriosa que construiu.

"Você não pode se contentar com mediocridade e o Milan é um dos maiores clubes da Europa. Eu quero trazer essa minha fome por troféus, ajudar meus colegas de todas as formas, trabalhar duro e conquistar o meu espaço na equipe", afirmou o meio-campista em entrevista concedida à TV oficial da agremiação italiana.

Após passar treze temporadas defendendo a camisa do Real Madrid, o astro croata encerrou o seu ciclo na equipe merengue com a eliminação do gigante espanhol nas semifinais do Mundial de Clubes, quando o Paris Saint-Germain venceu o confronto por 4 a 0.

Além de ver no Milan uma equipe de tradição, o atleta comentou que o lado emocional também pesou na escolha de seu novo time. "Quando criança, eu assistia muito à Série A (do Campeonato Italiano), e o Milan era meu time favorito, em parte porque meu ídolo, Boban, estava lá. Eu tinha outras ofertas, mas quando o Milan ligou, ficou claro para mim. Eu o que eu queria desde o início", afirmou.

Após uma temporada de pouco brilho, onde não conseguiu vaga para nenhum dos torneios europeus, o Milan volta a ser comandado pelo técnico Massimiliano Allegri. E nesta nova fase, Modric espera contribuir com a sua experiência.

"Eu sempre digo que o mais importante para mim é o amor pelo jogo e pelo futebol. E isso eu ainda tenho. Sinto que ainda possuo essa chama dentro de mim. É isso que me move e quero muito continuar conquistando títulos por aqui", declarou.