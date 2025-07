Medalhista olímpico morre aos 49 anos após ser atingido por um raio

Do UOL, em São Paulo

Ex-atleta da seleção norueguesa de esqui alpino, Audun Gronvold morreu, ontem, aos 49 anos, dias após ser atingido por um raio.

O que aconteceu

Audun Gronvold fazia uma viagem em família no último final de semana quando foi atingido pelo raio. Ele foi levado às pressas ao hospital. O local do acontecido não foi informado.

Audun estava internado desde então, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ontem. A seleção norueguesa de esqui alpino comunicou a partida do ex-atleta.

O esqui norueguês perdeu uma figura significativa, o que significou tanto para o ambiente alpino como para o estilo livre. Audun teve uma grande carreira tanto no alpino quanto no esqui-cross, antes de se tornar o treinador da seleção nacional de esqui-cross. Como companheiro de equipe, treinador, colega e amigo, deixou marcas profundas no esqui. Johan Ryste, gestor da seleção norueguesa de esqui

Audun Gronvold foi um nome forte do esqui norueguês nos anos 2000. Em 2005, ele conquistou o bronze na Copa do Mundo da modalidade e chegou ao auge em 2010, quando ficou também com o bronze nas Olimpíadas de Inverno de 2010, em Vancouver.

Após se aposentar, ele se tornou treinador. Ele chegou a passar pela seleção norueguesa de esqui como técnico.