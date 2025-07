Maycon sente a coxa e deixa jogo do Corinthians após 16 minutos em campo

O volante Maycon virou dúvida no Corinthians para o clássico contra o São Paulo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o jogador atuou por somente 16 minutos na partida diante do Ceará, na Arena Castelão, e teve que ser substituído com dores na coxa direita.

O atleta já havia desfalcado o Timão na derrota para o Red Bull Bragantino, no último domingo. O clube informou que o meio-campista estava com um desconforto muscular na coxa direita.

Ele iniciou como reserva na capital cearense, mas entrou em campo aos 20 minutos do segundo tempo. No entanto, 16 minutos depois, levou a mão à parte posterior da coxa direita e pediu para sair. O técnico Dorival Júnior colocou o zagueiro João Pedro Tchoca em seu lugar.

Maycon deve ser avaliado pelo departamento médico assim que a delegação alvinegra retornar à capital paulista.

O Corinthians já tem um desfalque certo para o Majestoso. O lateral direito Matheuzinho levou o terceiro cartão amarelo diante do Vozão e está fora do jogo.

Em contrapartida, Dorival conta com dois retornos importantes. Os atacantes Memphis Depay e Romero, que cumpriram suspensão, voltam a ficar à disposição da equipe do Parque São Jorge. Já o zagueiro Gustavo Henrique, o lateral esquerdo Hugo, o volante Ryan e o atacante Yuri Alberto, ausentes por problemas físicos, são dúvidas.

O clássico entre Corinthians e São Paulo está agendado para este sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis.

O Timão venceu Ceará por 1 a 0, com gol de Talles Magno, e ganhou um respiro diante do mau momento na temporada. Agora, a equipe está na nona posição da tabela do Brasileirão, com 19 pontos.