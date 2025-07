Matheuzinho leva terceiro amarelo e desfalca o Corinthians no Majestoso

O Corinthians ganhou um desfalque importante para o clássico contra o São Paulo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o lateral direito Matheuzinho levou o terceiro cartão amarelo na partida diante do Ceará, na Arena Castelão, e está fora do Majestoso por suspensão.

Sem o titular, Dorival Júnior tem duas alternativas para a posição: Léo Mana, o reserva imediato, ou Félix Torres, zagueiro equatoriano que já atuou na posição de maneira improvisada.

Em contrapartida, o treinador conta com dois retornos garantidos para o próximo jogo. Os atacantes Memphis Depay e Romero, que cumpriram suspensão na capital cearense, voltam a ficar à disposição da equipe do Parque São Jorge.

Já o zagueiro Gustavo Henrique, o lateral esquerdo Hugo, o volante Ryan e o atacante Yuri Alberto, ausentes por problemas físicos, são dúvidas.

O clássico entre Corinthians e São Paulo está agendado para este sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis.

O Timão venceu Ceará por 1 a 0, com gol de Talles Magno, e ganhou um respiro diante do mau momento na temporada. Agora, a equipe está na nona posição da tabela de classificação, com 19 pontos.