Luciano valoriza ponto fora e tranquila torcida após substituição: 'Cãibra'

Do UOL, em São Paulo (SP)

O atacante Luciano, autor das duas assistências para André Silva no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, valorizou o ponto conquistado pelo São Paulo fora de casa e tranquilizou o torcedor após ser substituído no fim do jogo sentindo a perna.

Foi cãibra. Muito tempo sem jogar. Estava suspenso contra o Flamengo, então fiquei um tempo a mais que meus companheiros. Começamos o jogo bem, controlamos maioria do primeiro tempo. Tivemos chance para fazermos dois, até três. Infelizmente, não concluímos em gol e acabamos tomando. Segundo tempo começamos abaixo, tomamos a virada. Soubemos pressionar para buscar o empate. O ponto é importante, Bragantino é muito bom aqui. Agora é clássico, outra final pra nós, esperamos apoio dos nossos torcedores para mais uma vez fazer um grande jogo e sair vitorioso. Luciano, ao Premiere

O Tricolor começou bem no jogo e abriu o placar logo no início com André Silva. O time dominou completamente os primeiros 30 minutos da partida.

Depois, o Red Bull melhorou, empatou ainda na primeira etapa e virou no início do segundo tempo. O time de Bragança só foi diminuir o ritmo depois do 15 minutos.

O São Paulo, então, empatou novamente com André Silva em outra assistência de Luciano. Com o resultado, o Tricolor perdeu uma posição e ficou mais perto do Z4.