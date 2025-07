Léo Pereira elogia Neymar e lamenta derrota do Flamengo: 'Criamos pouco'

O Flamengo foi derrotado pelo Santos por 1 a 0, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão. O resultado pode fazer os rubro-negros perderam a liderança da competição nacional. O zagueiro Léo Pereira lamentou o resultado. O defensor destacou que a equipe carioca criou poucas chances de gol, mesmo tendo mais posse de bola.

"Tivemos o controle de boa parte do jogo, isso é verdade. Acho que faltou o último passe. Criamos pouco. O time que está liderando o campeonato e sempre marca gols, criamos pouco para concluir e sair com o resultado positivo. Sabíamos que eles iriam jogar por uma bola e tiveram essa bola ali no final do jogo. Foi um descuido nosso defensivo e que não pode acontecer para quem quer ser campeão brasileiro", disse Léo Pereira, ao Premiere.

O zagueiro afirmou que o Flamengo estava de olho nos avanços de Neymar, que mesmo assim fez o gol da vitória dos paulistas.

"É o Neymar. Sempre tem que ter uma marcação diferenciada em cima dele. Mas a gente fez o nosso jogo sem pensar muito no Neymar. Sabíamos que ele podia definir o jogo em alguma jogada. Foi descuido nosso. Um cara que é diferente como ele não pode ter tanta liberdade assim. No momento que erramos no gol, estávamos muito expostos e abertos. Infelizmente, ele teve a sorte e os méritos de fazer o gol. Agora temos de trabalhar e pensar no clássico", apontou.

O Flamengo volta a campo neste domingo, quando terá pela frente o Fluminense, no Maracanã. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, com mando rubro-negro.