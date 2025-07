Léo Jardim é o goleiro da Série A com mais pênaltis defendidos desde que chegou ao Vasco

Na última terça-feira, o Vasco sofreu uma goleada para o Independiente del Valle, pelos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana. Apesar da derrota, o goleiro Léo Jardim defendeu um pênalti e chegou a nove cobranças defendidas desde que chegou ao Gigante da Colina. É o arqueiro que mais evitou gols em penalidades máximas nesse período.

No Vasco desde 2023, Léo Jardim entrou em campo 140 vezes e, apesar de ter sofrido 181 gols, se destaca pelo alto número de defesas.

Ele soma 477 defesas no período, com média de 3,4 por jogo. O goleiro ainda tem um percentual superior a 72% de bolas defendidas. Os dados são do SofaScore, aplicativo especializado em estatísticas de futebol.

? Léo Jardim é o goleiro com mais pênaltis defendidos por times da Série A desde que chegou ao @VascodaGama! ?? ?? 140 jogos

? 181 gols sofridos

? 477 defesas (3.4 /j!)

? 72% bolas defendidas

? 9 pênaltis defendidos (!)

? 6.34 gols evitados (!)

? Nota Sofascore 7.11

Passagem pelo Vasco

Léo Jardim é um dos maiores destaques do Vasco desde que ele chegou ao clube, após passagem pelo Lille, da França.

Após a goleada sofrida na Copa Sul-Americana, o Vasco volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a equipe de Léo Jardim tem pela frente o Grêmio, às 17h30 (de Brasília), em São Januário, pela 15ª rodada da competição.

Pelo torneio continental, o Vasco busca uma improvável virada em São Januário, na próxima terça-feira, às 21h30. O Gigante da Colina precisa vencer por quatro gols de diferença para levar o confronto aos pênaltis.