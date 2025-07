Lamine Yamal assume a camisa 10 do Barcelona: 'Sonho meu desde pequeno'

O Barcelona anunciou oficialmente que Lamine Yamal assumirá a histórica camisa 10 do clube. A joia espanhola deixará o número 19 para vestir a dez, que pertencia à Ansu Fati, transferido recentemente ao Monaco, da França.

"É um sonho meu desde pequeno. Minha família e eu estamos muito felizes. O Barça é minha vida, é minha casa, estou aqui desde os sete anos. Para todas as crianças da La Masía, chegar ao time principal é um sonho, e estou realizando. Espero vencer, aproveitar e continuar vencendo porque sou jovem. Estou ansioso para jogar no novo estádio", disse Yamal após o anúncio.

Além disso, o atacante assinou a renovação do contrato com o Barcelona até 2031. O novo vínculo foi anunciado em março, mas o clube optou por oficializar depois de Yamal completar 18 anos, no último domingo.

Lamine Yamal estreou na equipe principal em 2023, no duelo diante do Real Betis, e se tornou o mais jovem a disputar uma partida do Campeonato Espanhol pelo clube no século.

Até então, a joia tem 25 gols e 28 assistências em 106 partidas disputadas pelo clube. Além de dois títulos do Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha.