Júnior Santos fala sobre ausência na Sul-Americana e projeta reforçar o Atlético-MG contra o Palmeiras

O Atlético-MG visita o Atlético Bucaramanga, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, no Estádio Alfonso López, na Colômbia. Desfalque, o atacante Júnior Santos explicou os motivos de sua ausência e falou sobre um possível retorno no final de semana.

"Infelizmente, por uma forte gripe, não poderei estar nesse importante jogo da Sul-Americana. Em conversa com o DM, optamos por não viajar. Pelo risco de agravar o meu quadro, já que tive alta febre e dores no corpo, e também para não colocar em risco os companheiros diante do longo deslocamento. Estou me cuidando ao máximo para estar de volta no domingo e o mais próximo do 100%. Estarei na torcida para um bom jogo e um grande resultado", escreveu Júnior Santos em sua conta no Instagram.

? Veja a lista de atletas relacionados para os jogos diante de Bucaramanga, pela ida dos playoffs das oitavas da Sul-Americana, e Palmeiras, pela 15ª rodada do Brasileiro! #VamoGalo #CABxCAM #PALxCAM ??? pic.twitter.com/jou2tOPm7d ? Atlético (@Atletico) July 15, 2025

Nesta terça-feira, o Atlético-MG divulgou a lista dos atletas relacionados para o compromisso pela Copa Sul-Americana e para a partida contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, no Allianz Parque. A delegação atleticana vai viajar direto da Colômbia para São Paulo.

Por conta do quadro gripal, Júnior Santos não foi relacionado para os dois jogos. Além dele, Tomás Cuello, Cadu, Caio Maia, Patrick e Rubens também desfalcam a equipe do técnico Cuca nas próximas partidas.

Mesmo sem atuar nesta quinta-feira, Júnior Santos espera se recuperar e integrar o grupo na capital paulista e reforçar o Galo diante do Verdão.

Vindo do Botafogo, o atacante de 30 anos foi uma das principais contratações do Atlético-MG para a temporada. No entanto, Júnior Santos desfalcou a equipe em diversos jogos por conta de uma lesão na panturrilha e depois problemas musculares na coxa.

Ao todo, o jogador disputou 17 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências. No Campeonato Brasileiro, Júnior Santos esteve em campo em oito oportunidades, todas começando no banco de reservas, e balançou as redes duas vezes.

A partida contra o Palmeiras acontece neste domingo, às 17h30, no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em seguida, o Atlético-MG recebe o Atlético Bucaramanga na próxima quinta-feira, às 21h30, pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, na Arena MRV.