Jovem aproveita ausências no ataque e deve ganhar 1º chance como titular no Corinthians

O Corinthians deve ter uma novidade no ataque para o jogo contra o Ceará, marcado para esta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do jovem Gui Negão, de apenas 18 anos.

O garoto da base aproveitou a alta quantidade de ausências no setor e deve ganhar a sua primeira chance como titular da equipe alvinegra. A Gazeta Esportiva apurou que o Filho do Terrão treinou na equipe ideal na última terça.

O atacante tem treinado entre os profissionais, mas às vezes desce para reforçar o sub-20. Ele já vem sendo relacionado para jogos do time principal desde 2024, mas fez sua estreia pelo Corinthians nesta temporada, diante do Vitória. Ele também ganhou minutos na derrota para o Red Bull Bragantino, no último domingo.

Dorival Júnior não tinha muitas alternativas para o ataque visando o duelo com o Ceará. Diante dos desfalques de Memphis Depay e Romero, por suspensão, e Yuri Alberto, em transição física, restaram apenas quatro opções para o treinador: Gui Negão, Talles Magno, Héctor Hernández e Kayke.

Justamente por isso, o comandante também decidiu relacionar o jovem Kauê Furquim, de apenas 16 anos.

Chegamos na capital cearense para o confronto de amanhã! ???#VaiCorinthians pic.twitter.com/PKcgueEOOr ? Corinthians (@Corinthians) July 15, 2025

Com a derrota para o Bragantino, o Corinthians completou cinco jogos consecutivos sem vencer e caiu para a 11ª posição do Brasileiro. O revés gerou revolta na torcida, que vaiou os jogadores e protestou nas arquibancadas da Neo Química Arena.

Nesta terça, líderes da Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, foram até o CT e tiveram uma conversa com o elenco, o executivo de futebol Fabinho Soldado e o técnico Dorival Júnior.