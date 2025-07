John Kennedy faz 1º treino em retorno ao Flu: 'Ansioso para reencontrar a torcida'

John Kennedy reencontrou os companheiros de Fluminense nesta quarta-feira, em seu primeiro treino na volta ao clube carioca. O atacante passou o primeiro semestre do ano emprestado ao Pachuca no futebol mexicano e agora está de volta para reforçar a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho.

"Muito feliz por estar de volta. É um momento muito especial para mim, depois de um tempo fora vivendo uma experiência nova. Espero poder contribuir. Estou muito ansioso para entrar em campo novamente com a camisa do Fluminense e reencontrar a torcida", afirmou o jogador de 23 anos.

O atleta se apresentou ao clube pela manhã, no CT Carlos Castilho, poucas horas após desembarcar no Rio de Janeiro. John Kennedy faz um retorno antecipado ao futebol nacional após acordo entre o Flu e o time mexicano. Inicialmente, o vínculo entre o brasileiro e o Pachuca se encerraria somente no fim do ano.

O retorno antecipado do atacante tem relação direta com a provável saída de Jhon Arias, principal destaque da equipe no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O meia-atacante colombiano pode trocar o futebol brasileiro pelo inglês na atual janela de transferências.

Nesta quarta, John Kennedy foi recebido por funcionários e companheiros de time com os quais jogou ao longo de 2023 e 2024. "Foi um reencontro muito bom, todo mundo muito receptivo. Esse grupo dispensa comentários. Todos que chegam falam bem e se sentem bem aqui. Só tenho que agradecer o carinho de todos", comentou.

O atacante foi revelado pelo próprio Fluminense e jogou pela primeira vez entre os profissionais em 2021. Ele viveu seu auge em 2023 na campanha vitoriosa da equipe carioca na Copa Libertadores. Foi até o autor do gol do título, com a vitória sobre o Boca Juniors por 2 a 1.