Jogo do Flamengo hoje (16) pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo

O Flamengo visita o Santos na noite de hoje, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Flamengo lidera o Brasileirão, mas convive com crise interna. Apesar da boa fase em campo, o Rubro-Negro enfrenta desgaste pelo novo corte de Pedro.

Cariocas venceram o São Paulo no fim de semana. A vitória no Maracanã veio com gols de Luiz Araújo e Wallace Yan.

O Santos volta a campo após a pausa no calendário. A última partida do Peixe foi em 12 de junho, com vitória por 3 a 2 sobre o Fortaleza. Neymar deve ser um dos titulares.

Santos x Flamengo -- Campeonato Brasileiro 2025