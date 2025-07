Jogo do Corinthians hoje (16) pelo Brasileirão: horário e onde assistir ao vivo

O Corinthians visita o Ceará hoje, às 19h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida com exclusividade pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Corinthians tenta reagir após quatro jogos sem vitória. No fim de semana, o Alvinegro perdeu por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, em casa.

Memphis e Romero estão fora por suspensão. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo e não ficam à disposição da comissão técnica. Yuri Alberto e Gustavo Henrique também são baixas.

Ceará chega embalado após vencer o clássico. Galeano marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, na última rodada.

Ceará x Corinthians -- Campeonato Brasileiro 2025