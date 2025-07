Já eliminado, São Paulo vence Cruzeiro pelo Brasileirão sub-20

Nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, o São Paulo venceu o Cruzeiro pela 18° rodada do Brasileirão sub-20 por 1 a 0. O gol tricolor foi marcado no primeiro tempo por Henrique Carmo.

Com o resultado do jogo, o clube paulista soma 24 pontos, mas já não tem chances matemáticas de se classificar ao mata-mata. O Cruzeiro, por sua vez, já estava classificado para as quartas de final do torneio com algumas rodadas de antecedência.

O próximo compromisso do São Paulo será contra o América-MG, na próxima quarta-feira, às 15h (de Brasília), em Cotia, encerrando sua participação no Campeonato Brasileiro sub-20.

O Jogo

Apesar de o Cruzeiro ter mais posse de bola na maior parte do primeiro tempo, foi o São Paulo que abriu o placar aos 14 minutos. Após bate-rebate, Henrique aproveitou a sobra na área e marcou o único gol da partida.

Mesmo sendo pressionado durante todo o primeiro tempo, o São Paulo contou com uma defesa bem posicionada e segurou diversos lances. Principalmente nos acréscimos do primeiro tempo, o sistema defensivo teve papel fundamental para manter a vantagem no placar e evitar o empate.

Essa primeira parte do jogo também foi marcada por muitas paralisações e cartões amarelos distribuídos para ambos os lados.

São Paulo volta ligado para o 2º tempo

O segundo tempo mal havia começado e o Tricolor já mostrava que seguiria pressionando. Logo no início do jogo, a equipe teve boas oportunidades para marcar e por pouco não ampliou o placar.

Aos 5 minutos, o capitão do Cruzeiro cometeu uma falta dura e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso do jogo, facilitando ainda mais a vida do São Paulo. Logo depois, o camisa 2 do Cruzeiro também foi expulso, deixando o time celeste com dois a menos em campo.

Apesar da vantagem numérica, o São Paulo não conseguiu ampliar sua vantagem, mas terminou a partida com mais posse de bola (54%). O Cruzeiro, por sua vez, também teve algumas oportunidades para buscar o empate, mas não conseguiu convertê-las.

A reta final foi marcada por reclamações contra a arbitragem e confusão em campo. Jogadores das duas equipes receberam cartão vermelho após trocarem empurrões.