Herdeira de Formiga na seleção feminina nasceu nos EUA e é peça-chave

A meio-campista da seleção brasileira Angelina Alonso Constantino, de 25 anos, atua no Orlando Pride, dos Estados Unidos. Em 2023, ano da última Copa do Mundo, parecia predestinada a disputar o Mundial. Sua convocação, no entanto, virou dúvida por conta de uma lesão grave: uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho direito, sofrida em julho de 2022 na final da Copa América — vencida pelo Brasil diante da Colômbia.

Foram quase 11 meses de recuperação até retornar aos treinos no OL Reign (EUA), ainda sem certeza de que haveria tempo hábil para disputar a Copa. A então técnica da seleção, Pia Sundhage, resolveu esperar até o último minuto. Caso alguma jogadora fosse cortada, Angelina seria chamada como suplente. E foi o que aconteceu: a comissão técnica optou pelo corte da atacante Nycole, que sofreu uma lesão durante um jogo-treino. Apesar de atuar no meio-campo, Angelina foi a escolhida. Desde então, não saiu mais da seleção. Hoje, sob o comando de Arthur Elias, acumula convocações e é peça-chave no esquema tático do treinador.

Considerada a herdeira da camisa 8 de Formiga, mesmo tendo dupla cidadania, a filha de brasileiros nascida nos Estados Unidos escolheu defender a seleção brasileira.

De volta ao Brasil aos quatro anos de idade, Angelina foi criada em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde começou a jogar futebol em uma escolinha com os meninos. Aos 12 anos, fez testes nas categorias de base do Vasco, onde permaneceu por quatro temporadas. Entre 2017 e 2019, defendeu o Santos e chegou ao time profissional. Em 2020, passou por Palmeiras e OL Reign.

Medalhista de prata com a seleção nas Olimpíadas de Paris 2024 e campeã da Copa América de 2022, Angelina conquistou respeito e liderança no elenco. Em diversas ocasiões, entrou em campo usando a braçadeira de capitã. Conhecida por sua versatilidade, atua tanto como meia quanto como volante — uma jogadora coringa e referência ao lado da rainha Marta nesta Copa América Feminina, disputada em Quito, no Equador.