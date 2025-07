Grêmio quer acertar rumo e inicia playoffs da Sul-Americana contra o Alianza Lima, no Peru

O Grêmio iniciará um confronto para se manter vivo na Copa Sul-Americana. Como ficou em segundo lugar de seu grupo na primeira fase, precisará disputar os playoffs para seguir às oitavas de final. Nesta quarta-feira, às 21h30, duela com o Alianza Lima, do Peru, adversário que veio da Libertadores. O primeiro confronto será realizado no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, capital peruana.

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (dia 23), às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Quem passar, enfrentará o Universidad de Quito, do Equador, nas oitavas de final.

Na primeira fase, o Grêmio fez uma boa campanha e não foi derrotado, somando três vitórias e três empates. Com 12 pontos, perdeu a liderança do Grupo D apenas no saldo de gols: 5 a 4 para o Godoy Cruz, da Argentina.

No retorno após a paralisação do Mundial de Clubes, o Grêmio já viveu sentimentos opostos. Primeiro foi campeão da Recopa Gaúcha ao bater o São José por 2 a 0. Entretanto, no último domingo foi goleado pelo Cruzeiro, por 4 a 1, pelo Brasileirão, em que ocupa o 12º lugar com 16 pontos.

Após a goleada, Mano Menezes deve montar o time mais fechado e uma formação com três volantes é cogitada, com disputa entre Alex Santana, Dodi, Villasanti e Edenilson. No ataque, sem Arezo, emprestado ao Peñarol do Uruguai, e Braithwaite, fora por dores no tornozelo, André Henrique deve ser titular.

Mano pediu coragem para jogar, mesmo em momentos difíceis como o vivido no Mineirão. "A gente não competiu como poderíamos. Podemos fazer melhor e vamos fazer melhor na quarta-feira. É nessa hora que tem que ter personalidade e não pode abrir mão de jogar. Difícil ou não, tem que jogar. Tem que assumir as responsabilidades em clube grande. E isso vai nortear as escolhas daqui para frente."

Adversário gremista, o Alianza Lima foi um dos terceiros colocados na fase de grupos da Libertadores. Somou cinco pontos e ficou atrás de São Paulo, com 14, e Libertad, do Paraguai, com nove, no Grupo D.

CONFIRA OS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA:

19h

Bolívar-BOL x Palestino-CHI

21h30

Alianza Lima-PER x Grêmio

San Antonio-BOL x Once Caldas-COL