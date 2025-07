Gómez projeta retorno ao Allianz e cita expectativa para sequência do Palmeiras: "Tem muito pela frente"

O Palmeiras volta ao Allianz Parque depois de 48 dias. Nesta quarta-feira, contra o Mirassol, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira reencontra sua torcida em solo brasileiro depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes. O zagueiro Gustavo Gómez falou sobre o reencontro com os torcedores em casa.

Até o último dia 5, o Palmeiras esteve nos Estados Unidos disputando o Mundial. O Verdão acabou eliminado do torneio nas quartas de final, para o Chelsea, que, posteriormente, bateu o Paris Saint-Germain e sagrou-se campeão. Os torcedores palmeirenses marcaram presença em peso nos EUA, e o carinho foi sentido pelos jogadores.

"Acho que o torcedor desfrutou muito do Mundial nos Estados Unidos, fizeram com que cada jogo fosse como se estivéssemos em casa. Tinha muitos torcedores do Palmeiras lá, o que foi muito legal, e amanhã, aqui em casa, nós e os torcedores vamos também desfrutar desse jogo. Tomara que o resultado acompanhe para somarmos três pontos e ficarmos mais perto da primeira colocação", projetou Gómez.

"Nós provamos que podemos competir contra qualquer time, mostramos isso contra os times europeus, contra outros times que são muito fortes, que têm jogadores de muita qualidade. Agora temos muito pela frente ainda, campeonatos muito importantes que estamos na disputa e com certeza vamos lutar e brigar para conseguir os objetivos também", avaliou.

Em seu primeiro compromisso pós-Mundial, o Palmeiras encara o Mirassol, pela 14ª rodada do Brasileirão. A bola rola nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. O clube colocou os ingressos para o jogo a preço popular e já vendeu mais de 27 mil bilhetes de forma antecipada.

O Palmeiras, atualmente, é o quinto colocado do Brasileirão, com 22 pontos conquistados. A equipe ainda tem na sequência do ano a Libertadores e a Copa do Brasil, torneios para os quais o clube está classificado às oitavas de final e com confrontos a serem disputados, contra Universitario-PER e Corinthians.