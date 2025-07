Goleada amplia aproveitamento ruim do Vasco fora de casa no ano

Na última terça-feira, o Vasco foi goleado pelo Independiente Del Valle, do Equador, por 4 a 0, em jogo válido pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A dura derrota ampliou o aproveitamento negativo da equipe carioca fora de casa.

Em 19 jogos disputados longe de seus domínios em 2025, o Cruzmaltino acumulou quatro vitórias, cinco empates e dez derrotas, tendo um aproveitamento de apenas 29,8%. De acordo com dados do Sofascore, o time sofreu 30 gols, marcou 21, cedeu 29 grandes chances e não foi vazado em apenas duas partidas.

Vasco fora de casa em 2025: ?? 19 jogos

? 4V - 5E - 10D

? 29.8% aproveitamento

?? 21 gols

? 30 gols sofridos

? 20 grandes chances

? 29 grandes chances cedidas

? 2 jogos sem sofrer gol

? 53.7% posse de bola ???? pic.twitter.com/dKZeYc3ZVv ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) July 16, 2025

Entre os triunfos como visitante, dois foram válidos pela Copa do Brasil, um pelo Campeonato Carioca e outro pelo Campeonato Brasileiro. A vitória pelo Brasileirão foi a mais recente, conquistada no dia 12 de junho, contra o São Paulo. Na ocasião, a equipe de Fernando Diniz venceu o Tricolor Paulista por 3 a 1, no Morumbis.

Antes da vitória, o Vasco enfrentou uma série de dez jogos seguidos sem vencer fora de casa. Neste período, o time carioca sofreu oito reveses e acumulou dois empates - válidos por Sul-Americana e Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, os únicos pontos conquistados longe de seus domínios foram contra o São Paulo.

Próximo jogo fora de casa

Após o duro baque no Equador, o Vasco terá pela frente dois jogos em casa para se reerguer. O próximo compromisso fora do Rio de Janeiro está marcado para o dia 27, quando a equipe encara o Internacional, no Beira-Rio, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Antes disso, o Cruzmaltino recebe Grêmio e Del Valle no São Januário, neste sábado e na próxima terça-feira, respectivamente.