Fullana, Perovani e Candiotto avançam no W35 de São Paulo

Luiza Fullana foi a primeira brasileira a comemorar vaga na segunda rodada do Brasil Tennis Classic, em São Paulo. Abrindo a programação na quadra central, Fullana venceu a também brasileira ? e amiga ? Helena Bueno, por 7/5 e 6/1.

"Fiquei muito feliz com a minha vitória, sabia que ia ser um jogo duro. Ela é super minha amiga, estou hospedada na casa dela aqui, mas fiquei contente com a vitória. E agora, na segunda rodada, outra amiga, a Sofia (Mendonça). Mas é focar em colocar em prática o que venho trabalhando", disse Luiza, que ainda comentou sobre as boas lembranças que tem da capital paulista.

"Foi aqui que ganhei meu primeiro torneio, tive minha primeira participação na Billie Jean King Cup... Tenho muitas memórias boas aqui e preciso trazer isso comigo. Enfim, estou me sentindo muito bem", completou.

Quem também se garantiu na segunda rodada foi a aniversariante do dia, Sofia Perovani completa 19 anos e venceu Giovana Schincariol no duelo entre brasileiras, por 7/6(7) e 6/2. Ana Candiotto também avançou, ao eliminar Carolina Turquetto por 7/6(4) e 6/1.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Luiza Fullana? (@luh_fullana)

"Comecei um pouco nervosa, era a primeira rodada, acabei desfocando e demorei um pouco para entrar no jogo. Mas fiquei feliz por ter mantido a cabeça para melhorar e conseguir um segundo set mais tranquilo", disse Candiotto, que contou com uma torcida animada, formada por familiares e amigos que foram ao Pinheiros.

"Fiquei três semanas treinando depois que voltei da Europa e estou muito contente por jogar a 15 minutos de casa, com toda a minha equipe presente, família, minha avó, minhas amigas... isso é um privilégio", completou.

Ainda hoje jogam as convidadas Olívia Carneiro e Nathalia Tourinho. Ainda dá tempo de retirar ingresso gratuitamente no site www.appticket.com.br/ecp e acompanhar a participação das brasileiras no Brasil Tennis Classic - Ano VII.

A rodada de quinta-feira começa às 11h, com Ana Candiotto (568ª WTA) enfrentando a argentina Maria Urrutia (724ª WTA). Às 17h, o duelo brasileiro entre Luiza Fullana (553ª WTA) e Sofia Mendonça (1025ª WTA). As partidas valem vaga nas quartas de final da competição que distribui um total de US$ 30 mil e pontos para o ranking WTA.