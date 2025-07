Fortaleza acerta a contratação do técnico Renato Paiva, ex-Botafogo, para o lugar de Vojvoda

O Fortaleza já tem um novo treinador. Nesta quarta-feira, a diretoria definiu a contratação de Renato Paiva, ex-Botafogo, como novo técnico da equipe principal, em substituição ao argentino Juan Pablo Vojvoda, demitido no início da semana.

Atento ao mercado, o clube enxergou em Paiva características que atendem às exigências da diretoria para a equipe profissional. Recentemente demitido do clube carioca após a eliminação no Mundial de Clubes, ele é o nome ideal para recolocar a equipe em uma posição de destaque na elite nacional.

Na visão da cúpula diretiva, o fato de o português estar familiarizado com o futebol brasileiro facilita a missão de tirar o Fortaleza da zona de rebaixamento do Nacional. A gestão de vestiário e a bagagem internacional também pesaram na escolha do seu nome.

Adepto de uma ideologia de jogo que agrada ao comando do clube, Renato Paiva conta com mais um fator a seu favor nessa escala para assumir o time profissional: esteve recentemente no Mundial de Clubes e sabe adaptar a parte tática ao elenco que tem em mãos.

Após conseguir a proeza de derrotar o Paris Saint-Germain à frente do Botafogo, o treinador não resistiu à eliminação da equipe nas oitavas de final do torneio organizado pela Fifa e foi demitido do clube carioca logo em sua chegada ao Brasil.

Disponível, ele terá agora a missão de tirar o Fortaleza da incômoda zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro (ocupa a vice-lanterna com 10 pontos). Enquanto não é anunciado oficialmente, o time segue sendo dirigido pelo interino Léo Porto, treinador do sub-20.