Fluminense x Cruzeiro: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Após campanha histórica no Mundial de Clubes, eliminado pelo campeão Chelsea nas semifinais, o Fluminense reencontra a sua torcida nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Cruzeiro, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense, além da motivação do Mundial, faz boa campanha no torneio nacional, somando 20 pontos, perto da zona de classificação para a Copa Libertadores e com dois jogos a menos que a maioria dos times. Soma-se a isso o fato de seu último jogo pela competição ter sido o triunfo por 2 a 0 sobre o Internacional, no Rio Grande do Sul. Já o Cruzeiro ganhou ainda mais ânimo com a goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio, em Minas Gerais, que levou o time aos 27 pontos, brigando pela liderança.

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, sabe que aumentou o nível de cobrança sobre o time depois das atuações nos Estados Unidos. Assim, espera a torcida mais exigente no Maracanã.

"A cobrança aumenta, pois a nossa boa campanha vai fazer o torcedor esperar mais, cobrar um time agressivo o jogo inteiro. Estamos cientes das nossas responsabilidades", disse ele.

Para este jogo, a dúvida é Jhon Arias. O meia colombiano negocia com clubes ingleses e pode ser afastado do jogo. Após viajar para acompanhar o enterro da mãe, o atacante argentino Germán Cano não deve atuar.

Apesar da boa campanha do Cruzeiro na temporada, o técnico Leonardo Jardim não projeta o objetivo no Brasileirão, mantendo foco no jogo contra o Fluminense.

"Nós não estamos pensando em sermos campeões neste momento. Se temos um objetivo é a vaga na Libertadores. Mas temos que pensar no jogo a jogo e vamos enfrentar um time que disputou o Mundial e que está um passo à frente da gente", explicou.

O Cruzeiro perdeu neste jogo o lateral esquerdo Kaiki Bruno, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Kauã Prates deve preencher a vaga. O meia Eduardo fica à disposição após cumprir suspensão.

ONDE ASSISTIR

O duelo entre Fluminense e Cruzeiro terá transmissão da TV Record (TV Aberta) e do Premiere (Pay-Per-View).

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE-RJ X CRUZEIRO-MG

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 17 de julho de 2025 (Quinta-feira)



Horário: 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)



VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

FLUMINENSE: Fábio, Thiago Silva, Juan Freytes e Ignacio; Guga, Martinelli, Facundo Bernal, Nonato e Renê; Yefferson Soteldo, Everaldo e Keno (Jhon Arias)



Técnico: Renato Gaúcho

CRUZEIRO: Cássio, William, Fabrício Bruno, Lucas Villaba e Kauã Prates; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge



Técnico: Leonardo Jardim