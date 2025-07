Flaco López recebe o terceiro cartão amarelo e desfalca o Palmeiras contra o Atlético-MG

Flaco López não estará à disposição de Abel Ferreira para o jogo Palmeiras x Atlético-MG. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Mirassol, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, e será desfalque para a equipe.

O jogo contra Atlético-MG, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para este domingo. A bola rola às 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Flaco López foi advertido por Savio Pereira Sampaio já na reta final do segundo tempo, aos 42 minutos. Ele deu um chutão na bola na frente do árbitro e recebeu o cartão amarelo. Este foi o único cartão para o Palmeiras. Além dele, estavam pendurados Bruno Fuchs, Piquerez e Vitor Roque, que passaram ilesos.

Até o próximo compromisso, o Palmeiras tentará recuperar Murilo e Giay, que se recuperam de lesão na coxa esquerda e entorse no joelho direito, para diminuir as baixas. O atacante Bruno Rodrigues, em transição física, vive expectativa de retornar ao time.

O Palmeiras abriu o placar aos nove minutos do segundo tempo, com gol de Facundo Torres. Depois, cedeu o empate ao adversário, aos 26. Chico da Costa, estreando pelo Leão, balançou a rede de Weverton.

Com o empate contra o Mirassol, o Palmeiras desperdiçou a chance de voltar ao G4 do Brasileirão. O Verdão fica em quinto lugar, com 23 pontos, tendo um jogo a menos que os clubes que estão à sua frente na tabela de classificação.