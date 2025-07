Facundo Torres comenta mudança no ataque do Palmeiras e avalia empate com o Mirassol: "Um pouco triste"

Facundo Torres voltou a fazer um gol pelo Palmeiras depois de mais de um mês. O uruguaio abriu o placar no Allianz Parque, mas o Verdão cedeu o empate por 1 a 1 para o Mirassol em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O uruguaio avaliou o jogo, que marca o retorno da equipe ao torneio depois da Copa do Mundo de Clubes e comentou sobre uma mudança em sua posição.

"Um pouco triste. A gente queria ganhar, os três pontos. Por um detalhe, não foi esse resultado. Seguir trabalhando para seguir melhorando. Vamos nos preparar para jogo seguinte para conseguir os três pontos", disse ao Premiere.

"Sobre jogar pela direita, me sinto mais cômodo jogando ali. Conheço muito essa posição, mas o time estava precisando de alguém pela esquerda e tinha que fazer esse trabalho. Mas, hoje, estou mais cômodo assim", seguiu.

O uruguaio foi titular na equipe de Abel Ferreira e atuou pelo lado direito, que é o que tinha mais costume antes de chegar ao Palmeiras. Contudo, nos primeiros meses, jogou mais vezes pela direita já que Estêvão era o titular mais aberto por esse lado.

Sem Estêvão, vendido ao Chelsea, o Palmeiras começou o jogo com Facundo atuando pela direita e Felipe Anderson na esquerda. Vitor Roque foi o centroavante escolhido.

Com o empate, o Palmeiras se mantém fora do G4 do Brasileirão e fica com 23 pontos, ocupando o quinto lugar. A equipe volta a campo no domingo, quando enfrenta o Atlético-MG, às 17h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Brasileirão.