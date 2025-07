Facundo diz que se sente mais confortável jogando no lugar de Estêvão

Autor do gol do Palmeiras no empate por 1 a 1 com o Mirassol, pelo Brasileirão, Facundo Torres se sentiu mais confortável em campo. Antes utilizado pela esquerda, ele passou a jogar pela direita com a saída de Estêvão após o Mundial.

Me sinto muito mais confortável jogando lá. Jogo lá desde que jogava no Orlando City e no Peñarol também, então conheço muito bem essa posição. Mas o time precisava de alguém para ajudar na esquerda, então eu tinha que fazer esse trabalho. Mas hoje estou muito mais confortável assim. Facundo Torres, ao Premiere

O atacante lamentou o empate em casa. Após ele colocar o Alviverde na frente, Chico da Costa deixou tudo igual para o Mirassol.