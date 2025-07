Efeito Fonseca? Brasileiro Infantojuvenil de tênis tem recorde de inscritos

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Em meio à ascensão de João Fonseca, o Campeonato Brasileiro Infantojuvenil de Tênis teve recorde de inscrição. São 1.480 atletas de 8 a 18 anos, um aumento de 42,17% em relação à edição do ano passado.

Fonseca chegou à 48ª posição do ranking mundial e se tornou o tenista mais jovem do Brasil a furar o top 50 da ATP, e o primeiro desde 2016, quando Thomaz Bellucci deixou o seleto grupo. Além dele, Bia Haddad e Luisa Stefani também vivem bons momentos.

"O jogador que mais me inspira é o João Fonseca porque ele é muito novo, mas consegue enfrentar adversários muito bons com muita garra, fazendo jogos duros", disse Rafael Godinho, 13 anos.

Cauã Tomimori, de 11 anos, fez coro. "Ele me inspira a jogar tênis porque ele representa muito bem o Brasil em grandes torneios."

Bia Haddad em ação no Campeonato Brasileiro Infantojuvenil Imagem: Luiz Candido/CBT

O Brasileiro acontece até 30 de julho, em três clubes de Minas Gerais: Praia Clube e Cajubá Country Club, em Uberlândia, e Pica-Pau Country Club, em Araguari.

"Quem me fez jogar tênis foi a Bia Haddad, porque ela nunca desiste dos seus jogos e busca a vitória até o fim", disse Maria Eduarda Palmeira, de 12 anos. "A Bia Haddad me inspira por causa do foco e determinação que ela tem", completou Valentina Oliveira, de 10 anos.

Vice-campeã nas duplas mistas em Wimbledon, Luisa Stefani também foi lembrada. "Mesmo com dificuldades, como lesões, ela segue com disciplina, dedicada e vem conseguindo bons resultados, como a final de Wimbledon", lembra Helena Sappi, de 13 anos.

João Fonseca, Bia Haddad e Luisa Stefani, inclusive, já participaram do torneio. "Muito antes de jogarem os maiores torneios do mundo, todo atleta precisa de uma base que o ajude a melhorar em quadra. Todos os grandes tenistas brasileiros passaram por aqui e o alto número de participantes dessa edição nos dá ainda mais perspectiva de crescimento", lembrou Aristides Barcellos, vice-presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

As categorias Tennis Kids têm atletas de 8 a 11 anos. As Juvenis englobam de 12 a 18 anos, no masculino e feminino, divididos em duas chaves, GA e a GA+ — GA teve inscrição aberta e sem limites de atletas, enquanto a segunda conta com os 48 de melhor ranking em cada categoria.

Entre as duas chaves do Brasileiro, o tênis segue ativo na cidade com a realização da Copa das Federações, de 20 a 24 de julho, também no Praia Clube. A competição é disputada por equipes, no modelo da Copa Davis e da Billie Jean King Cup, reunindo as seleções estaduais.