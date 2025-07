Dorival valoriza vitória do Corinthians, mas pondera: "A nossa pontuação está muito aquém"

Dorival Júnior comemorou a importante vitória do Corinthians diante do Ceará, nesta quarta-feira, na Arena Castelão. O treinador, no entanto, enxerga a pontuação do Timão no Campeonato Brasileiro como "muito aquém".

"Foi uma vitória importante. Acredito que nos jogos anteriores também tivemos momentos importantes, poderíamos ter definido como aconteceu hoje. O resultado premia o trabalho dessa garotada. É fundamental que aconteça em um momento como este. Agora, é apenas um bom resultado. Nós sabemos e temos consciência que a nossa pontuação perante a classificação está muito aquém daquilo que esperamos e precisamos. Vamos trabalhar para que rapidamente a gente reencontre um caminho e brigue pelas primeiras posições", afirmou o comandante.

O técnico também explicou a decisão de deixar o meio-campista André Carrillo no banco de reservas. O peruano entrou no segundo tempo e fez a jogada do gol marcado por Talles Magno. Segundo Dorival, a escolha se deu por uma indicação do departamento médico.

"Acho que nós temos que tirar o melhor de cada jogador. O Carrillo, comprovadamente, tínhamos uma sinalização do departamento médico do clube que a melhor condição seria aproveitarmos ele na segunda etapa. Acho que ele entrou em um momento importante, estávamos precisando de um fôlego novo. É um jogador de jogadas coordenadas, organizadas, executou uma função importante. Foi fundamental na definição do nosso resultado", justificou.

Dorival também foi questionado sobre o recuo do Corinthians nos minutos finais e vê a postura como "natural". Ele acredita que o bom resultado dá confiança para que a equipe, que estava há quatro jogos sem vencer, inicia uma melhor sequência.

"Nós estudamos o Ceará. Sabíamos que é uma equipe que explora essas bolas na área, precisávamos nos precaver. Trabalhamos com uma linha de cinco, porque imaginávamos que poderia acontecer. Tivemos uma perda de agressividade no fim, o que é normal. Precisávamos nos defender. Não tivemos tanta dificuldade, justamente pela organização da equipe, que não se entregou em momento nenhum. Foi um resultado importante", avaliou.

"Foi um jogo difícil, de poucas oportunidades. Troca de passes morosa, a bola estava muito viva. Não vou nem tocar no assunto do gramado, porque isso já vem de um tempo. Uma partida desse nível merecia um gramado de mais qualidade. Espero que a vitória retome a confiança da nossa equipe, para que a gente alcance os resultados com um pouco mais de naturalidade", concluiu.

Com o resultado, o Timão subiu para a parte de cima da tabela de classificação da Série A. A equipe do Parque São Jorge agora ocupa a nona posição, com 19 pontos.

O Corinthians agora tem pela frente o clássico contra o São Paulo. O Majestoso, válido pela 15ª rodada do Brasileirão, está agendado para este sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis.