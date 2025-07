Dorival diz que caos político atrapalhou Corinthians no mercado: 'Perdemos nomes no caminho'

A troca repentina de gestão no Corinthians, após o afastamento de Augusto Melo, atrapalhou a busca do departamento de futebol por reforços. Em coletiva de imprensa depois da vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no Castelão, o técnico Dorival Júnior voltou a falar sobre a necessidade de reforços, como fez após a derrota para o Red Bull Bragantino, mas fez questão de deixar claro que o cenário é de dificuldades para o executivo de futebol Fabinho Soldado.

"Quando fiz o acerto com a diretoria do Corinthians, em especial o Fabinho, nós acertamos que precisávamos naquele momento de pelo menos quatro jogadores que viessem acrescentar ao nosso grupo. Isso foi definido lá atrás. É natural que tivéssemos muitas dificuldades em razão dessas mudanças: a saída do presidente Augusto e a vinda do presidente que neste momento está à frente, procurando dar sequência a possíveis contratações", disse.

"O Fabinho está trabalhando incessantemente para que alcancemos alguns nomes. Perdemos alguns no meio do caminho, em razão dessa espera que tivemos que ter, mas temos que passar ao nosso torcedor a certeza do que pode acontecer. Espero que em cima disso, nós tenhamos condição de esclarecer esse fato", concluiu.

O treinador achou necessário voltar ao assunto para ser transparente com os torcedores, em uma semana que foi de muita cobrança. Vencer o Ceará ajudou a aliviar a tensão que tomava conta do Parque São Jorge, já que o resultado encerrou uma série de cinco jogos sem vitória.

"Vou falar apenas uma vez isso, não vou ficar novamente batendo. Já falei semana passada. É importante focarmos o trabalho em cima daqueles que aqui estão. Aguardando as possibilidades que existam, mas que, acima de tudo, ser leal ao nosso torcedor, que é o mais importante. O torcedor tem de saber o momento que o clube está vivendo, as dificuldades que estamos passando, os problemas enfrentados."

O Corinthians tem pela frente uma série muito dura de partidas. Depois de clássico com o São Paulo no MorumBis, neste sábado, encara o vice-líder Cruzeiro e, então, o Botafogo, em série de partidas pelo Brasileirão, antes de duelar com o Palmeiras em Dérbi pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.