Juventude anuncia contratação do atacante Gabriel Verón, ex-Santos e Cruzeiro

O atacante Gabriel Verón está de casa nova. Depois de ter seu contrato rescindido com seis meses de antecedência pelo Santos, o jogador foi oficializado pelo Juventude hoje. O clube de Caxias do Sul acertou o empréstimo até o fim do Brasileirão com o Porto.

"Tem reforço chegando no Jaconi! O talento e a qualidade de Gabriel Veron agora à disposição do Juventude! O atleta chega por empréstimo junto ao Porto para jogar junto com o Verdão pelos objetivos na Série A", anunciou o Juventude, que luta contra a queda. "Chegou a hora de fazer história com o manto Alviverde! Seja bem-vindo, Veron."

O técnico Cláudio Tencati já havia elogiado o atacante após a vitória por 2 a 0 sobre o Sport, na segunda-feira, e previu que o jogador de 22 anos deve estrear já na próxima partida no Brasileirão, domingo, em dura visita ao Cruzeiro.

Veron foi uma grande decepção no Santos em seus quatro meses de clube. Chegou sob enorme expectativa e jogou somente nove vezes, sem anotar um gol sequer. Para piorar, os atos de indisciplina acabaram abreviando sua passagem pela Vila Belmiro.

O atacante faltou a alguns treinos do clube, o último em maio, antes mesmo da pausa para o Mundial de Clubes, sem explicação. A volta foi "sem condições" de trabalho. Acabou afastado de jogo com o Grêmio e multado financeiramente. A direção optou por devolvê-lo ao Porto, que o repassou ao Juventude.