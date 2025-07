Destaque do Mirassol, Reinaldo vê jogo "muito difícil" contra o Palmeiras pelo Brasileiro

Após uma paralisação de 45 dias para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, o Mirassol visita o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Artilheiro e líder de assistências da equipe na competição, o lateral esquerdo Reinaldo falou sobre a dificuldade da partida, mas destacou os resultados contra grandes times.

"Todos sabem que o Palmeiras tem um dos melhores elencos do campeonato. Vai ser um jogo muito difícil, mas nós já mostramos a nossa capacidade contra grandes equipes este ano e vamos para o jogo com essa confiança no trabalho que estamos realizando. Esse período sem jogos foi muito importante para nós. Tivemos a chegada de novos jogadores e um ritmo forte de treinos para entrosar ainda mais o grupo. A nossa expectativa é retomar o embalo e conseguir seguir com o bom momento que vivíamos até a pausa", disse Reinaldo.

Em sua primeira participação na Série A do Campeonato Brasileiro, o time comandado por Rafael Guanaes vem sendo uma das grandes surpresas da competição e ocupa a 10ª posição, com 17 pontos, apenas quatro de distância do G6, que dá vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Em 11 jogos disputados até agora, o Mirassol conquistou resultados expressivos. Goleou o Grêmio (4 a 1), venceu o Corinthians (2 a 1) e bateu o São Paulo (2 a 0), fora de casa. Além disso, a equipe do interior paulista tem quatro jogos de invencibilidade, com três vitórias e um empate no período.

Por outro lado, o Palmeiras é o 5º colocado, com 22 pontos somados.

Destaque do Mirassol no Campeonato Brasileiro, Reinaldo ainda é o quarto jogador com mais participações em gols na competição, com oito. O lateral esquerdo fica atrás apenas de Pablo Vegetti (Vasco), com nove, Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) e Kaio Jorge (Cruzeiro), ambos com 13.

Aos 35 anos, Reinaldo é o artilheiro do Mirassol com seis gols marcados e líder em assistências, com duas. O lateral esquerdo participou diretamente de oito dos 17 gols da equipe neste Brasileirão. Ele esteve em campo nos 11 jogos do time e atuou pelos 90 minutos em todos os dez jogos em que foi titular.

Contra os clubes da capital paulista, Reinaldo já deixou sua marca na competição. De seus pés saíram o gol da vitória sobre o São Paulo, no Morumbis, e uma assistência no triunfo contra o Corinthians, em casa. Agora, diante do Palmeiras, o camisa 6 terá mais uma oportunidade de se destacar em um confronto contra os gigantes do estado.

"Agradeço sempre a oportunidade de entrar em campo e poder honrar a camisa do clube que defendo. Estamos fazendo um bom trabalho aqui no Mirassol, mas queremos mais. Ainda temos um caminho longo a percorrer e vamos seguir trilhando", finalizou Reinaldo.

Números históricos no Brasileirão

Além do excelente momento em 2025, com sete gols e quatro assistências, em 22 jogos com a camisa do Mirassol, Reinaldo é dono de números históricos no Campeonato Brasileiro. O jogador soma 385 partidas, 37 gols e 45 assistências na competição desde sua primeira participação, em 2012. Assim, ele é o lateral com mais participações em gols (82) na história do Brasileirão dos pontos corridos, superando.

No ranking de atletas em atividade com mais jogos na Série A, o lateral do Mirassol ocupa a 5ª posição, atrás apenas de Fábio (Fluminense), com 700, Cássio (Cruzeiro), com 429, Fagner (Cruzeiro), com 414, e Weverton (Palmeiras), com 397.